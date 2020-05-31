Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale... Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Hrant Dink Vakfı'na tehdit e-postası gönderen H.A., "Zincirleme şekilde kişinin kendisini bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla ya da özel işaretle tehdit" suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL Kaynak: İHA