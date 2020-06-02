HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
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HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ

Haber: Özden ATİK / İstanbul, DHAHrant Dink Vakfı'na e- posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla bir kişinin tutuklanmasının ardından, bir başka tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

HRANT DİNK VAKFI'NA İKİNCİ TEHDİT OLAYININ ŞÜPHELİSİ ADLİYEYE GETİRİLDİ
02.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.06.2020 14:55

Haber: Özden ATİK/ İstanbul, DHA

Hrant Dink Vakfı'na e- posta ile tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla bir kişinin tutuklanmasının ardından, bir başka tehdit mesajı gönderdiği iddiasıyla gözaltına alınan E.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.  

Tehdit olayıyla ilgili dün gözaltına alınan şüpheli E.B. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Şüpheli E.B. ifadesi alınmak üzere savcılığa çıkarıldı. 

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKMIŞTIHrant Dink Vakfı avukatlarından Fethiye Çetin'in, "Saldırılar münferit değil. Vakfımıza bir tehdit mesajı daha yollandı" şeklindeki açıklaması üzerine şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla soruşturma başlatılmıştı. Emniyet söz konusu ikinci tehdit mesajıyla ilgili E.B'yi dün İstanbul'da yakalamıştı. Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin bir müddet Amerika'da yaşadığı ve çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıkmıştı. 

İLK TEHDİT ŞÜPHELİSİ DE TUTUKLANMIŞTI

Hrant Dink Vakfı'nın e-posta adresine "Bir gece ansızın geleceğiz, orayı başınıza yıkacağız ya terk edersiniz ya da ölürsünüz bu kadarını söyleyeyim, bu sefer Rakel Dink ve o avukatı ölecek" şeklinde e-posta gönderdiği tespit edilen Hüseyin Ateş ise polis tarafından Konya'da yakalandıktan sonra İstanbul'a gönderilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Hüseyin Ateş, 31 Mayıs'ta çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Zincirleme şekilde kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle imzasız mektupla veya özel işaretlerle tehdit" suçundan tutuklanmıştı.  

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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