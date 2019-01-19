Hrant Dink Öldürüldüğü Agos'un Önünde Anıldı: 'hepimiz Teferruatız'
19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Hrant Dink için genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin İstanbul Şişli'deki eski merkezi önünde anma töreni düzenlendi.
19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Hrant Dink için genel yayın yönetmenliğini yaptığı Agos gazetesinin İstanbul Şişli'deki eski merkezi önünde anma töreni düzenlendi…
İLGILI HABERLER : http://tr.euronews.com/2019/01/19/hra...
Kaynak: Youtube