Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor
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Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor

19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, ölümünün 13'inci yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor.

19.01.2020 09:14 | Son Güncelleme: 19.01.2020 11:14
Hrant Dink katledilişinin 13. yılında Türkiye'de ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor

19 Ocak 2007'de silahlı suikast sonucu katledilen Agos Gazetesi Kurucusu ve eski Genel Yayın Yönetmeni , ölümünün 13'inci yılında ve dünyada çeşitli etkinliklerle anılıyor.


İstanbul'da her yıl olduğu gibi, Hrant Dink'in suikaste uğradığı Osmanbey semtindeki Agos gazetesinin eski merkezinin bulunduğu Sebat Apartmanı önünde saat 15.00'te anma töreni yapılacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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