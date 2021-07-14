Hrant Dink davasında sıcak gelişme: Firari sanıkların mal varlıklarına el konulmasına karar verildi

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın kaçak olmaları nedeniyle mal varlıklarına el koyulmasına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın kaçak olmaları nedeniyle mal varlıklarına el koyulmasına karar verildi.

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davadan dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve eski savcı Zekeriya Öz'ün de aralarında bulunduğu 13 firari sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada tarafların avukatları hazır bulundu.

Duruşmada görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanıkların kaçak sayılmasını, mal varlıklarına el konulmasına karar verilmesini ve firari sanık Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılmasına ilişkin işlemlerin yapılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Adem Yavuz Arslan, Coşgun Çakar, Fetullah Gülen, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angun ve Yunus Yazar'ın kaçak sayılarak, mal varlıklarına el konulmasına hükmetti.

Mahkeme, firari sanıkların tedbir şerhi işlenecek mevduat, taşınır ve taşınmaz mallarının yönetimi amacıyla TMSF'nin kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Heyet, firari sanık Zekeriya Öz'ün hakkında muhtarlıkça yapılan ilana ilişkin evrakın mahkemeye dönmesi halinde, kaçak sayılma ya da el konulma kararının bir sonraki duruşma karara bağlanmasına hükmetti.

Mahkeme ara kararında, firari sanık Ekrem Dumanlı'nın kaçak sayılma şartlarının oluştuğunu belirtti. Mahkeme kararına göre, gazeteye ilan verilecek ve Dumanlı'nın yurt içinde ikametgah adresi var ise kapısına ilan asılacak. Dumanlı, 15 gün içerisinde ülkeye dönmediği takdirde, kaçak sayılarak mal varlığına el konulacak.

(İrem Demir/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı