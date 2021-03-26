Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Osman Gülber'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Osman Gülber'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti.
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Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Osman Gülber'i kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl 8 ay hapse mahkum etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı