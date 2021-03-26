Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6...
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.
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Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı