Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6...
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Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6...

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6...

Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

Hrant Dink davasında mahkeme, sanıklardan Astsubay Yavuz Karakaya'yı 'anayası ihlal' suçundan müebbet, kasten öldürmeye yardım suçundan ise 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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