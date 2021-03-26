Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.
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Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.

Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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