Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.
Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı.
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Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz'ü, kasten öldürme suçundan 25 yıl, resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırdı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı