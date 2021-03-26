Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz, Kasten öldürme suçundan 25 yıl Resmî belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.
Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz, Kasten öldürme suçundan 25 yıl Resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı.
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Hrant Dink davasında mahkeme, eski Albay Ali Öz, Kasten öldürme suçundan 25 yıl Resmi belgede sahtecilik suçundan ise 3 yıl 4 ay hapse çarptırıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı