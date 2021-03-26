Hrant Dink davasında dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında atılı suçlardan beraat ve zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı...
Hrant Dink davasında dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında atılı suçlardan beraat ve zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verildi.
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Hrant Dink davasında dönemin Trabzon Emniyet Müdürü Reşat Altay hakkında atılı suçlardan beraat ve zaman aşımı nedeniyle dosyanın düşmesi kararı verildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı