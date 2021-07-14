Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el...
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Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el...

Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el...
Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar - Haberler | Güncel

Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin devam edilen davada, dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Gülen ve 10 firari sanığın kaçak sayılmalarına ve mal varlıklarına el konulmasına hükmedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar

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