Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanıklı dava
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Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanıklı dava

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava kapsamında, 4 tanık dinlenildi.

Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanıklı dava
08.07.2020 15:09 | Son Güncelleme: 08.07.2020 15:09

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılandığı dava kapsamında, 4 tanık dinlenildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tanık olarak ifade veren eski İstanbul İl Jandarma Komutanı Ünal Karaosmanoğlu, cinayetten önce Trabzon İl Jandarma Komutanlığından kendilerine bir bilgi gelmediğini anlattı.

Olay günü Kocaeli'nde bir programda olduğunu, öğrenince İstanbul'a gelerek valiliğe gittiğini belirten Karaosmanoğlu, "Şüpheli şahsın fotoğrafını gösterdiler. Kimliğini belirlemek için şahsın fotoğrafının basınla paylaşılmasını ben söyledim." dedi.

İstanbul'da sansasyonel bir olay olduğunda üst makamların kendilerinden bilgi talep ettiğini kaydeden Karaosmanoğlu, şöyle devam etti:

"Ben de Kocaeli'nden esasen bunun için döndüm, yoksa dönmeyecektim. Ülkenin gündemine gelen bir cinayet işlenmiş, ben de sadece üst komutanlığı bilgilendirmek amacıyla geldim. Eğer benim personelim cinayet öncesinde o bölgede bulunuyorsa bunun arka planı araştırılmalı, ama olaydan sonra doğaldır. Polisle beraber çalışıyor jandarma sonuçta. Cinayet öncesinde kameralardan gördüğüm kadarıyla tanıdığım personelden kimse yok."

Dink'in öldürülmesinin ülkeye zarar verdiğini söyleyen Karaosmanoğlu, "Ülkem itibar kaybetti. Türk vatandaşı bir gazetecinin öldürülmesini kınıyorum, kabul edilemez. Dink ile ilgili ben ve istihbarat Dink'in kim olduğunu, ne olduğunu öldürülmesinden sonra gazetelerden öğrendik. Etnik, dinsel ayrım yapmadan görevimizi yaptık." şeklinde beyanda bulundu.

Dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürü olan tanık Aycan Oktaylar ise, "Olayla ilgili kesinlikle herhangi bir istihbari bilgi gelmedi. Olayı televizyondan öğrendik. Kamuoyunda infial yarattığı için maktulun kim olduğu konusunda bir takım telefon görüşmeleri yaptık. Olaydan önce en ufak bir istihbarat gelmedi. Zaman zaman bilgi almak için emniyetle irtibata geçtik." ifadelerini kullandı.

Olaya öncesindeki kamera görüntülerini izlediğini ve görüntülerde yer alan jandarma personelini tanımadığını savcılığa anlattığını ifade eden Oktaylar, "Benim bilgim dahilinde Trabzon İl Jandarma Komutanlığından bize gelen bir bilgi yok. Olay olduktan sonra güvenlik güçlerinin bilgisi olduğu haberlerini görünce şubemi tepeden tırnağa inceledim. Kesinlikle kimsenin bilgisi olmadığını gördüm." dedi.

Tanıklar Saittin Bölükbaşı ve Güven Şahin'in de dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: AA

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