Hrant Dink cinayetine ilişkin 76 sanığın yargılanmasına devam edildi

Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 7'si tutuklu 13'ü firari 76 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya bir kısım sanıklar Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılım sağladı.

Dönemin Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Bölücü Faaliyetler unsur elemanı Yusuf Bozca ile taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Duruşmada, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Yusuf Bozca, ByLock kullanmadığını, Bank Asya'da hesabının bulunmadığını ve olay yerinde olmadığını belirterek, "Hrant Dink'in ölümüyle ilgili uzaktan yakından alakam yok. Aynı şekilde FETÖ terör örgütüyle de bir bağım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyor, beraatimi istiyorum." dedi.

Savunma yapan tutuksuz sanık eski Trabzon İl Emniyet Müdürü Reşat Altay, 42 yıllık meslek hayatından sonra yaş haddinden emekli olduğunu belirterek, bu süreçte hiç tahkikat geçirmediğini ve ceza almadığını söyledi.

Bu davada yargılanmaktan müteessir olduğunu ifade eden Altay, "Olay tarihinde Trabzon İl Emniyet Müdürü olarak görev yapıyordum. Olaydan bir gün sonra olayın failinin babasının emniyete gelerek ihbarda bulunması üzerine gerekli çalışmaları yaparak bir gün sonra faili ve iş birlikçilerinin yakalanmasını sağladım. 20 Ocak'ta Erhan Tuncel'in yakalanmasını sağladım. Suikast öncesi, suikast günü ve sonrası bana herhangi bir bilgi verilmedi." dedi.

Altay, Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olarak çalıştığını bilmediğini anlatarak, "Olaydan sonra yaptığım telefon görüşmesinde Erhan Tuncel'in yardımcı istihbarat elemanı olduğunu öğrendim. Benim tarafımdan düzenlenmiş sahte ya da yok edilmiş evrak yoktur. Hrant Dink'in öldürülebileceği bilgisine önceden sahip olsaydım olayın engellenmesini sağlardım. Önlenmesi için mutlaka gerekeni yapar failleri adaletin karşısına çıkartırdım. Beraatimi istiyorum." şeklinde konuştu.

Duruşmaya SEGBİS ile bağlanan meslekten ihraç edilen Tuğgeneral Hamza Celepoğlu, savunmasını, önceden hazırladığı bir sunum eşliğinde yaptı.

Sanık Celepoğlu, 31 yıl boyunca vatana millete hizmet ettiğini, geçmişte sözde mağdur olduğunu iddia eden kişilerin yalan beyanları nedeniyle mahkeme huzurunda bulunduğunu savundu. Celepoğlu, "Sanıklar Ali Fuat Yılmazer ve Yurt Atayün ile bir kez görüştüm. Onda da makama 'hayırlı olsun' demek için gelmişlerdir. Dink dosyasına monte edildim. Olay tarihinde yurt dışındaydım. Dink cinayetinin planlanmasında aktif olarak görev aldığım iddia edilmiştir. Hangi bilgi belgeye göre, hangi ifadelere göre savcılık bu yönde cezalandırılmamı talep etmiştir?" dedi.

Celepoğlu, İtalya'da dil eğitimindeyken dil sınavına girmek için resmi izin alarak 2006 yılı kasım sonunda 10 günlüğüne Türkiye'ye geldiğini, sınava girdikten sonra tekrar İtalya'ya döndüğünü aktararak, "İzindeyken de Ankara'dan hiç çıkmadım. İddia edilenin aksine Atilla Güçlüoğlu ve Burak Bayrak ile görüşmek için gelmedim. Bırakın bu davanın sanıklığını, tanık olarak bile bu davanın hiçbir yerinde yokum. Heyetinizden takdir yetkisini kullanarak karar vermesini istiyorum. Dink ailesine ve avukatlarına da sesleniyorum: 'Gerçek suçluları yakalamaya yönelik çalışmalarına devam etsinler.' "diye konuştu.

Sanıkların avukatlarının beyanlarının da alınmasından sonra mahkeme heyeti ara kararlarını açıkladı.

Heyet, sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Ramazan Akyürek, Muharrem Demirkale ve Ercan Gün'ün tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Sanıklardan Volkan Şahin'in telefonunun 18 Ocak 2006'da Bayrampaşa Otogarı'nda, cinayeti işleyen Ogün Samast ile beraber aynı yerde baz istasyonu sinyali vermesi, diğer sanıklarla olay günü irtibatı ve Coşkun İğci isimli kişinin beyanlarına göre bir kısım sanıklarla beraber Samast ile olay yerine gideceğine dair mevcut delil durumlarını dikkate alan heyet, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Heyet, sanıklar Veysel Şahin ve Okan Şimşek'in, Trabzon İl Jandarma Komutanlığı istihbarat görevlileri olduğu, olay öncesinde Coşkun İğci tarafından cinayetin önceden kim tarafından, kimin yönlendirmesiyle işleneceğine dair bilgileri olması sebebiyle bu bilgileri saklayarak cinayetin işlenmesinde doğrudan dahillerinin bulunması gerekçesiyle bu iki sanığın da tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Duruşma, sanık savunmalarına devam edilmek üzere 22 Ocak'a ertelendi.

Savcılık mütalaasından

İstanbul Cumhuriyet Savcısı tarafından celse arasında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan mütalaada, cinayet döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Ali Poyraz hakkında, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 8 yıldan 16 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Mütalaada, yine cinayet döneminde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü Terör Olayları Kısım Amiri (Yüzbaşı) olarak görev yapan Ali Barış Sevindik'in, "Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten öldürme" suçundan müebbet, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

Sanıklar dönemin İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişleri Mehmet Ali Özkılıç ve Şükrü Yıldız'ın Trabzon Emniyet Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığında görevli sanıkları korudukları, FETÖ'nün amaçları doğrultusunda hareket ettikleri belirtilen mütalaada, Mehmet Ali Özkılıç'ın "FETÖ'ye üye olmak" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 8 yıldan 16 yıla, sanık Şükrü Yıldız'ın ise "yargı görevi yapanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs", "FETÖ üyeliği" ve "görevi kötüye kullanmak" suçlarından 10 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanık polis memuru Muhittin Zenit'in faillerle irtibatlı olarak Dink'in öldürülmesine yardım ettiği belirtilen mütalaada, bu kişinin "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım etmek", "FETÖ'ye üye olmak", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 25 yıl 9 aydan 43 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.

Mütalaada, cinayet döneminde Trabzon Emniyet Müdürü olan sanık Reşat Altay'ın da "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından toplam 23 yıl 3 aydan 33 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istenirken, cinayetten önce Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yapan sanık Sabri Uzun, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü tutuksuz sanık Ahmet İlhan Güler, cinayetten önce dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Engin Dinç ve dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah hakkında da "görevi kötüye kullanma" suçundan 3 aydan 1'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz'ün,"Anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "kasten öldürme" suçundan müebbet, diğer suçlardan 10 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edilen mütalaada, diğer sanıkların da benzer suçlardan 15 yıl ila müebbet hapis cezaları arasında değişen oranlarda mahkumiyetlerine karar verilmesi istenmişti.

Firari Gülen ve Öz'ün de arasında olduğu 13 sanığın dosyası ayrılmıştı.

Mütalaada, 11 sanık hakkında ise tüm suçlardan beraat kararı verilmesi istenmişti.

Firari sanıklar FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, Adem Yavuz Arslan, Ekrem Dumanlı, Coşgun Çakar, Halil İbrahim Koca, Mehmet Akif Yılmaz, Mehmet Faruk Mercan, Metin Canbay, Ömer Faruk Kartın, Serkan Şahan, Yılmaz Angın, Yunus Yazar ve Zekeriya Öz'ün dosyalarının ayrılması istenen mütalaada, sanık Şeref Ateş hakkında ise yargılama devam ettiği sırada vefat ettiği için dava dosyasının düşürülmesi talep edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Başak Akbulut Yazar