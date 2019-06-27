HRANT DİNK CİNAYETİNDE ANA DAVADAN AYRILAN DOSYADA MÜTALAA VERİLDİ

Özden ATİK İstanbul, DHA - AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı ana davadan zamanaşımının dolması ihtimaliyle dosyaları ayrılan Yasin Hayal, Ogün Samast ve Erhan Tuncel'in de arasında bulunduğu 9 sanık hakkında savcı mütalaasını bildirdi. Savcı, aralarında Yasin Hayal, Erhan Tuncel ile Ogün Samast'ın da bulunduğu 7 sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mütalaada sanıklardan Erhan Tuncel'in 148 yıla, Yasin Hayal'in 9 yıla, Ogün Samast'ın ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Hayal ile Ogün Samast ile tutuksuz sanıklar Osman Hayal, Ersin Yolcu, Zeynel Abidin Yavuz ve Erhan Tuncel'in, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Dink ailesi avukatları ile bazı sanık avukatları da duruşmada hazır bulundu.

SAVCI MÜTALAASINI AÇIKLADI

Duruşmada savcı Mehmet Yeşilkaya esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, kamuoyunda Hrant Dink cinayeti olarak bilinen dosyanın iddianamesinin 2017 yılında açılıp Yargıtay incelemesinden geçtiğini, bir kısım sanıklar yönünden zaman aşımı dolma ihtimalinin bulunması sebebiyle dosyanın ayrılmasının talep edildiği, dosyası ayrılan sanıklar Ahmet İskender, Erhan Tuncel, Ersin Yolcu, Osman Hayal, Salih Hacısalihoğlu, Tuncay Uzundal, Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ogün Samast yönünden FETÖ PDY bağlantısı iddiasının bulunmadığı ifade edildi. Mütalaada, kamu görevlilerinin ihmali ve bu görevlilerin FETÖPDY bağlantısı iddialarının diğer Dink cinayeti davasında görüldüğü belirtilerek Bu dosya bakımından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca da FETÖ yönünden herhangi bir değerlendirmeye gidilmemiştir denildi.

7 SANIK HAKKINDA CEZA TALEP EDİLDİ

Sanık Erhan Tuncel'in Trabzon'daki Mc Donald's bombalamasında 6 mağdura karşı Tasarlayarak ve bomba kullanarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 78 yıldan 120 yıla kadar hapsini talep etti. Savcı Tuncel hakkında Mala zarar vermek suçundan 1,5 yıldan 3,5 yıla kadar, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin yardım suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, Silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan da 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Sanıklardan Yasin Hayal hakkında Silahlı suç örgütü kurma ve yönetmek suçundan 2,5 yıldan 9 yıla kadar, sanık Ogün Samast'ın Silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan 10 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer sanıklar Zeynel Abidin Yavuz ve Tuncay Uzundal hakkında ise Hrant Dink'in öldürülmesine yardımda bulunmak suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar, Silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapis istendi. Sanıklar Ahmet İskender ve Ersin Yolcu'nun da Silahlı suç örgütüne üye olmak suçundan 1 yıl 3 aydan 4,5 yıla kadar hapisleri istendi.

İKİ SANIĞIN BERAATİ İSTENDİ

Mütalaada, sanık Salih Hacısalihoğlu'nun ise Ateşli silahlar kanununa muhalefet suçundan, sanık Osman Hayal'in ise Hrant Dink'in öldürülmesine yardımda bulunmak ve Silahlı suç örgütüne üye olma suçlarında atılı suçları işledikleri yönünde her türlü şüpheden uzak cezalandırılmalarına yeterli kesin, somut inandırıcı bir delil bulunmadığından beraati talep edildi.

SANIKLAR BEYANDA BULUNDULAR

Mütalaaya karşı beyanları sorulan sanıklardan Erhan Tuncel savunmasını hazırlamak için süre istediğini ve mütalaaya katılmadığını belirtti. Tuncel,Mütalaanın son bölümüne bakarsanız, 2007 yılında hazırlanan iddianame ve Yargıtay'ın bozma ilamındaki cümlelerle aynı olduğunu göreceksiniz. Yargıtay'ın bozma ilamını onaylayan mahkeme heyeti üyeleri de tutukludur. Hakkımda savcılığın toplayacağı deliller vardır. Olaya ilişkin ayrılan dosyanın sanıkları beni tanımaktadır. AİHM'nin bu davayla ilgili kararları vardır. Benim hakkımda verilecek karar, yürüttüğünüz ihmal ve kasıt suretiyle öldürme suçlarını etkileyecektir. Ayrılan dosyadaki birçok belge direkt şahsımla alakalıdır. Savcı lehime olan birçok hususu mütalaasına almamıştır. Benim vicdanım rahattır. Kamu vicdanına beraat ettim. Vereceğiniz hükme saygı duyuyorum diye konuştu. Sanık Osman Hayal, Gizli tanık mağduruyum. 12,5 senedir bu davanın mağduruyum. Benim Burada olmam kardeşim açısından adil yargılanma hakkını ihlal ediyor dedi. Sanık Ersin Yolcu, 2007'den beri cezaevinde yattığını, aynı davanın üzerinden zaten hüküm giydiğini ve denetimli serbestlikten faydalanıp dışarı çıktığını beyan ederek, beraatini istedi.

Yargıtay'ın dosyalarını bozduğunu ve 12 seneyi aşkın süredir yargılandıklarını söyleyen sanık Zeynel Abidin Yavuz, Beraber yargılandığım insanlar mahalleden arkadaşlarım olur. Kendi aramızda bu konuya ilişkin konuşmuşuzdur. Ancak silahlı terör örgütü olarak değerlendirilebilecek bir şey yoktur dedi. Sanık Ogün Samast mütalaaya karşı savunmasını hazırlamak için süre talep etti. Sanık Yasin Hayal ise Benim söyleyeceğim bir şey yoktur diye konuştu.

DURUŞMA 17 TEMMUZ'A BIRAKILDI

Mütalaanın açıklanmasının ardından söz alan sanık avukatları, mütalaaya karşı beyanda bulunmak için süre talep etti. Taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre veren heyet, duruşmayı 17 Temmuz 2019'a erteledi.

(Tür: İstanbul)

Kaynak: DHA