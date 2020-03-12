Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (3) VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI Düzce Valiliği, emekli istihbaratçı astsubay Şeref Ateş'in öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Düzce Valiliği, emekli istihbaratçı astsubay Şeref Ateş'in öldürülmesi ile ilgili açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, 11 Mart 2020 günü saat 22.00 sıralarında Çamköy Mahallesi Çevre Yolu Çamköy TOKİ Girişi Kalıcı Konutlar istikameti yol üzerinde, emekli astsubay Ş.A.'nın araç içerisinde ateşli silah ile kasten öldürülmesi olayı ile ilgili olarak yapılan tahkikatta, şüpheliler K.B., E.K. A.G. ve maktul Ş.A.'nın alkol almak için buluştukları belirtildi. Bir süre araç içerisinde alkol aldıktan sonra Ş.A'nın aracı ile şahıslardan ayrılarak Çamköy girişi istikametine gittiği, şüpheliler K.B. ve A.G.'nin araçla takip ettikleri Ş.A.'yı yolda durdurdukları, Ş.A. ile K.B. arasında tartışma yaşandığı, tartışma neticesi K.B.'nin yanında bulunan ruhsatsız silah ile ateş etmesiyle Ş.A.'nın olay yerinde öldüğünün tespit edildiği kaydedildi.Açıklamada, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan talimatlar doğrultusunda yapılan çalışmalar ile K.B., A.G ile E.K. isimli şüphelilerin ev ve araç aramaları neticesi yakalanarak gözaltına alındıkları belirtilerek, suç aleti olan 1 adet ruhsatsız tabancanı da bulunarak el konulduğu ifade edildi

Kaynak: DHA