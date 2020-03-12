Hrant Dink cinayetince yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü (2)
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIDüzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayının ardından başlattığı araştırmada, saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirledi.
12.03.2020 16:25 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:25
3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Düzce Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şeref Ateş'in öldürülmesi olayının ardından başlattığı araştırmada, saldırganların kaçtığı otomobilin plakasını belirledi. Takibe alınarak, Akçakoca yolu üzerinde durdurulan otomobildeki 3 kişi gözaltına alınıp, emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: DHA