Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı
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Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı
Son Dakika! Hrant Dink davasında karar çıktı; FETÖ elebaşı Gülen ve Zekeriya Öz dahil 13 sanığın dosyası ayrıldı

Hrant Dink cinayeti davasının tutuklu sanığı eski asker Muharrem Demirkale, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya

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