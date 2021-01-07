Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
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Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı

07.01.2021 12:30 | Son Güncelleme: 07.01.2021 12:58

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında, cinayeti önceden bildiğine dair delillerin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin,...

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayeti davasında, cinayeti önceden bildiğine dair delillerin bulunması ve tutuklulukta geçirdiği sürenin azlığı nedeniyle hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin, Adana'da gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın yargılandığı İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkartılan eski Trabzon jandarma istihbarat görevlisi Veysal Şahin'in kentte olduğunu belirledi.

Ekipler, evinin yakınlarında gözaltına aldığı Veysal Şahin'i işlemleri için emniyete götürdü.

Dün, Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin 4'ü tutuklu, 13'ü firari 76 sanığın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın duruşmasında, mahkeme heyeti, eski Trabzon jandarma istihbarat görevlileri Veysal Şahin ile Volkan Şahin'in, cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin bulunması ve tutuklulukta geçen sürelerinin azlığı nedeniyle tutuklanmalarına hükmetmişti.

Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı
Hrant Dink cinayeti davasında tutuklanmasına hükmedilen Veysal Şahin, Adana'da yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Koyun

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