Hrant Dink Cinayeti Davasında Flaş Gelişme
Trabzon'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 8 jandarma görevlisinin yargılandığı davanın İstanbul'daki ana dava ile birleştirilmesine karar verildi.
Trabzon'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 8 jandarma görevlisinin yargılandığı davanın İstanbul'daki ana dava ile birleştirilmesine karar verildi.
Trabzon 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde "görevi ihmal" suçundan aralarında Trabzon İl Jandarma eski Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 8 jandarma görevlisinin yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti Trabzon İl Jandarma eski Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 8 jandarma görevlisi için dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana dava ile birleştirilmesine karar verdi.
(Bekir Koca / İHA)