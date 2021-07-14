Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın mal varlıklarına el konuldu
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı.
Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin karara bağlanan davada gerekçeli karar açıklandı. 4532 sayfalık gerekçeli kararda, 'FETÖ, cinayeti tasarlayıp adım adım yürürlüğe koyup gerçekleştirdi' ifadelerine yer verildi.
Hrant Dink cinayeti davasında dosyası ayrılan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 11 sanığın kaçak olmaları nedeniyle mal varlıklarına el konuldu.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı