Hrant Dink cinayeti davası sanığı eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Anadolu Ajansı / Murat Kaya - Haberler | Güncel
Hrant Dink cinayeti davası sanığı eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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Hrant Dink cinayeti davası sanığı eski Trabzon İl Jandarma Komutanı Ali Öz, 28 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Kaya