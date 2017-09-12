Hrant Dink Cinayeti Davası
TRABZON (İHA) – Trabzon’da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili 8 jandarma görevlisinin yargılandığı davanın İstanbul’daki ana dava ile birleştirilmesine karar verildiTrabzon 1 Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant...
TRABZON (İHA) – Trabzon'da, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesiyle ilgili 8 jandarma görevlisinin yargılandığı davanın İstanbul'daki ana dava ile birleştirilmesine karar verildi
Trabzon 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesinde "görevi ihmal" suçundan aralarında Trabzon İl Jandarma eski Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 8 jandarma görevlisinin yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme heyeti Trabzon İl Jandarma eski Alay Komutanı Ali Öz'ün de bulunduğu 8 jandarma görevlisi için dosyanın İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ana dava ile birleştirilmesine karar verdi. - TRABZON