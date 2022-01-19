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HRANT DİNK ANILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SUİKAST sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink saldırıya uğradığı noktada anılıyor.

SUİKAST sonucu öldürülen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink saldırıya uğradığı noktada anılıyor.

Gazeteci Hrant Dink, 15 yıl önce Agos Gazetesi'nin eski merkezinin bulunduğu Osmanbey'deki Sebat Apartmanı önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldü. Hrant Dink için her yıl olduğu gibi bu yıl da anma töreni düzenleniyor.

Kalabalık 15.00'da başlayacak tören için toplanmaya başladı. Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı. Tören öncesi Türkçe ve Ermenice şarkılar da çalındı. Dink'in öldürüldüğü noktaya karanfiller bırakıldı, mumlar yakıldı.

HRANT DİNK ANILIYOR

HRANT DİNK ANILIYOR

HRANT DİNK ANILIYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Agos Gazetesi, Hrant Dink, Saldırı, Suikast, Güncel, Haber

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