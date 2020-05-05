HP Omen 27i Oyuncu Monitörü ile Tanışın: İlginç Performans Detayları

Gelişmiş oyuncu monitörlerinden bir tanesi olarak bilinen HP Omen 27i sonunda şirket tarafından duyuruldu.

Gelişmiş oyuncu monitörlerinden bir tanesi olarak bilinen HP Omen 27i sonunda şirket tarafından duyuruldu. Oyuncular için özellikle de görüntü konusunda büyük bir değişim yaratacak olan monitör, daha şimdiden heyecan uyandırdı. İşte merak ettiğiniz bütün detaylar.

Oyuncuların herhangi bir monitörden en çok beklediği performanslardan birisi de hiç şüphesiz görüntüdür. Yüksek özelliklere sahip görüntü büyük çoğunlukla monitörlere bağlı. Eğer monitörlerin performansı yüksekse, oyuncuların aldıkları keyif de aynı oranda artıyor. Şirket tarafından tanıtılan HP Omen 27i modeli; 27 inç, 2560 x 1440 çözünürlüklü, QHD, nano IPS ekran özellikleriyle bu keyfi verecek gibi görünüyor.

HP Omen 27i teknik özellikler

LG'nin 27GL850-B modeli monitörü ile büyük bir benzerlik gösteren bu model 98 DCI-P3 renk gamı, 165 Hz ekran yenileme oranı ve 1 ms tepki süresi gibi önemli detaylar sayesinde dikkat çekiyor. Ayrıca monitörde NVIDIA G-Synch uyumluluğunun bulunduğunu da söyleyebiliriz.

Oyuncular, NVIDIA'nın GTX-10 serisi ya da daha üstü bir ekran kartı kullanılıyorsa çok daha hassas bir oyun oynama kabiliyeti yakalayabiliyor. Aydınlatma konusunda da bazı oyuncuların aklında soru işaretleri bulunuyordu. DisplayPort 1.2, HDMI 2.0, iki adet USB 3.0 girişlerinin aydınlatılacağının açıklanmasıyla bu soru işareti giderilmiş oldu.

Cihazın muhtemelen şu anda fiyatını çok merak ediyorsunuzdur. ABD çıkış fiyatı yaklaşık olarak 500 dolar olan model, çok fazla pahalı bulunmuyor. Ancak Türkiye fiyatının 4 Bin TL'ye yakın olması ise muhtemelen tepki toplayacak. Vergiler ve diğer ek kalemlerle bu monitörün Türkiye satış fiyatı büyük bir merak konusu oldu. HP yeni monitör sizce oyun kalitesini artırabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.