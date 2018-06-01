Hp Mindframe Kulaklık Seti Thermoelektrik Kullanarak Sizi Rahatlatacak

HP Oyun Kulaklığı Thermoelektrik Kullanarak Size Ekstra Konforu Yaşatacak



HP MindFrame Oyun Kulaklık Seti 2018'in ikinci yarısında satışa sunuluyor. Peki HP'nin bu yeni oyun kulaklığının özellikleri neler?

Kulak üstü ve kulak üstü kulaklıklarla ilgili en kötü şeylerden biri, özellikle sürekli değişikliğe uğrayan bir ortamda yaşıyorsanız; oyun oynamaya başladıktan birkaç saat sonra sıcak ve rahatsız hissetme eğilimi başgösterir.

HP, gün boyunca tüm oyun seanslarında bile sizi serinletebilecek bir çift kulaklık seti "HP MindFrame" duyurdu. Bu yeni kulaklık seti diğer benzer seçeneklerin aksine, fanlar veya soğutma jelleri kullanmıyor.

Pekin'deki HP Oyun Festivali'nde teknoloji devi, patentli bir termoelektrik soğutma tekniği kullanan Mindframe kulaklık seti dahil olmak üzere Omen oyun serisinde bir dizi yeni cihaz duyurdu. Bunlar arasında Yeni HP Omen 15 Gaming Laptop'ta yer alıyor.

Kulaklıklar, akustik bölmeden ısıyı ileten ve dışarıdan yönlendiren kulakçıklarının içinde bir termoelektrik cihaza sahiptir.Soğutma özelliklerine ek olarak, kulaklık seti, ağırlık dağıtımı, gürültü önleyici tek yönlü mikrofon, 3D uzamsal farkındalık ve 7.1 sanal surround ses için kendi kendini ayarlayan hafif bir askı kafasına sahiptir.

HP Mindframe Oyun Kulaklık Seti Fiyatı Ne Olacak?



HP Mindframe'in perakende fiyatını henüz açıklamıyor, ancak 2018'in ikinci yarısında bir süre piyasada olacak.

https://www.teknotalk.com/hp-mindframe-kulaklik-seti-thermoelektrik-kul-63956/