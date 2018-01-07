Hp'den Yeni Chromebook!

CES 2018 öncesi duyurularına dahil olarak HP iki yeni dizüstü bilgisayar duyurdu: Chrobemook 11 G6 Education Edition ve Chromebook 14 G5. Chromebook 11 G6, okulda kullanıma hazır, kauçuk bağlantı noktaları ile dayanıklı hale getirilmiş hafif ve ince bir notebook.



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Bilgisayar, MIL-STD 810G testlerinden geçebilek şekilde tasarlanmış, yani öğrenciler onu düşürse bile kolay kolay kırılmayacaktır. Bunun yanında bilgisayar 19mm kalınlığında ve 1.2kg ağırlığında. Cihaz, yedinci nesil Intel Celeron N3350 ve N3450 çiplerle güçlendiriliyor ve 8GB RAM'e ve 64GB'a kadar bir depolama alanına sahip. Şarj etmek için USB Type-C'yi bile kullandığından, sınıftaki dizüstü bilgisayarların geri kalanıyla aynı kablo kullanılabilir.



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HP ayrıca Chromebook 14 G5'i de duyurdu, bu bilgisayar önceki Chromebook'un daha büyük ve yine Celeron kullanan sürümü. Bu cihaz da 8GB RAM ve 64GB depolama alanına sahip, ayrıca MIL-STD 810G dayanıklılık sertifikasına sahip. Dizüstünün kalınlığı 18.5mm ve FHD ekrana sahip (Chromebook 11'in ekranı ise HD).



HP, iki Chromebook'un da Şubat ayında piyasaya sürüleceğini açıkladı.



