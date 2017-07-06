Hozat'ta Güvenlik Korucusu Alımı

Hozat Kaymakamlığı tarafından ilçede görevlendirilmek üzere güvenlik korucusu alınacağı bildirildi.



Hozat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede görevlendirilmek üzere güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.



Başvuracak adaylardan 35 yaşından büyük olmama, terör suçlarına katılmamış ve hüküm giymemiş olma, hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etme, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmama, herhangi bir siyasi parti üyesi olmama gibi şartların arandığı kaydedildi.



Güvenlik korucusu alımında, 678 Sayılı KHK ile emekli olan korucuların 30 yaşını doldurmamış olmak kaydıyla çocuklarından birisi veya kardeşlerinden birisine öncelik verileceği, kalan boş kadrolar için ise diğer başvuruların değerlendirileceği vurgulandı.



Son başvuru tarihinin 13 Temmuz olduğu aktarılan açıklamada, başvuracakların detaylı bilgiye Hozat Kaymakamlığının internet sitesinden ulaşılabileceği belirtildi.