Hozat Kaymakamlığı 166 vatandaşın esnafa olan 172 bin liralık borcunu ödedi Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamlık, maddi durumu iyi olmayan 166 vatandaşın esnafa olan 172 bin liralık borcunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ödedi.

Tunceli'nin Hozat ilçesinde kaymakamlık, maddi durumu iyi olmayan 166 vatandaşın esnafa olan 172 bin liralık borcunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) aracılığıyla ödedi.

İlçede kaymakamlık tarafından görevlendirilen ekipler, fırın, bakkal, market ve tüp gaz bayilerini gezerek muhtaçlık sınırı altında olan ve borçlarını ödeme güçlüğü çeken 166 vatandaş tespit etti.

Kaymakamlık, Osmanlı'dan günümüze gelen ve ramazan aylarında hayırseverlerin çeşitli muhitlere gidip esnafa borcu olup da ödeme gücü olmayan vatandaşların borçlarını ödemesi anlamına gelen "Zimem Defteri" uygulaması kapsamında tespit edilen vatandaşların 172 bin liralık borcunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla ödedi.

Uygulamanın, esnaf ve vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandığı öğrenildi.

Kaynak: AA