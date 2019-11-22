Hozat Kaymakamı Emeç'ten üreticiye fidan desteği

22.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:46

Hozat Kaymakamı Cuma Emeç, fidanları kuruyan üretici Nursen Kankotan'a 400 fidanla destek sağladı.

Kaymakam Emeç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaymakamlık olarak ilçede üretimin artırılması için yatırım yapmak isteyenlere destek olacaklarını söyledi.

Yörede özellikle istihdamın sağlanması noktasında çok ciddi yatırımlara ihtiyaç olduğunu ifade eden Emeç, şöyle konuştu:

"Hanımefendi sağ olsunlar ihtimam gösteriyorlar, devlette kendilerine yardımcı oluyor ve sürekli de yardımcı olacağız ama her işte olduğu gibi bu işte de sürdürülebilirlik çok önemli. Tesisimiz diktiği fidanların üçte birini kaybetmiş ve bundan ders çıkartmak, girişimci hanımefendi ve hanımefendilerin sayılarını artırılması, kooperatifleşme sürecine girilmesi ve bunun ekonomik bir değere dönüştürülmesi gerekiyor. Biz de her halükarda desteğimizi sağlayacağız ve desteğimizi üzerilerinden çekmeyeceğiz."

Kankotan da, 15 bin fidan diktiklerini ancak üçte birinin kuruduğunu anlattı.

Kaymakamlıktan destek için 5 bin dut fidanı talep ettiklerini belirten Kankotan, " Yani bizim için döngü şu şekilde olmalı, yatırım ve teşvikler sürekli birbirini takip etmeli. Biz insan gücü olarak, zihin olarak buradayız. Bütün çalışmalarımızı burada yürüteceğiz ve sürdüreceğiz. Sürdürülebilirlik çok önemli. Bizim için de önemli olan o döngüyü oluşturabilmek ve buradaki istihdamı sürekli hale getirmek." diye konuştu.

Kaynak: AA