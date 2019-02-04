Hoy-Tur'dan Renkli Gece

Türkiye'nin en köklü ve en eski halk dansları topluluklarından birisi olan Çankaya Belediyesi Hoy-Tur Halk Dansları Topluluğu, 'Renkler Gecesi' gösterisiyle MEB Şura Salonu'nu dolduran izleyicilere unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda Dünya, Avrupa ve Türkiye şampiyonluklarına imza atan Çankaya Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Hoy-Tur, Anadolu kültürlerinden esintiler sunduğu danslarıyla izleyenleri büyüledi. Yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorisinde olmak üzere 210 dansçının sahne aldığı gösteriyi salonu dolduran vatandaşlarla izleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Biz Hoy-Tur'la gurur duyuyoruz. Gösteride emeği geçen yöneticilerden hocalara ve küçük büyük tüm dansçı arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Emeğinize, yüreğinize sağlık. Bu gösteri Anadolu kültürü işte. Hacı Bektaşlardan, Nazımlardan Mustafa Kemallerden beslenen kültür. Her zaman yanınızda olacağız. Çünkü siz bizim gururumuzsunuz. Hoy-Tur için açtığımız dans merkezinde daha iyi başarılara imza atacağınızdan hiçbir şüphem yok. Şimdi iki kültür merkezi açacağız. Mülkiye Kültür Merkezi 9 Şubat'ta, Mart başında da Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ni açacağız. Prestij projelerimizden birisi olan Atatürk Kültür Merkezi'nin ise inşaatı devam ediyor. Açıldığında bu muhteşem gösterilerinizi kendi kültür merkezimizde yapacaksınız. Tekrar kutluyorum" diye konuştu.

Beş kıtada gösteriler sunarak birçok festivale ve çok sayıda temsile imza atan ve 9 yaşından 50 yaşına kadar yüzlerce dansçıyı bünyesinde bulunduran Hoy-Tur dansçılarının gösterisi büyük beğeni topladı. - ANKARA

Kaynak: İHA