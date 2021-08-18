Howden Türkiye'den sigorta sektöründe yatırım
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Howden Türkiye'den sigorta sektöründe yatırım

Howden Türkiye'den sigorta sektöründe yatırım
Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi

Howden Group Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Howden Türkiye, Matrix Türkiye Sigorta ve Reasürans Brokerliği'ni bünyesine kattı.

Howden Group Holdings bünyesinde faaliyet gösteren Howden Türkiye, Matrix Türkiye Sigorta ve Reasürans Brokerliği'ni bünyesine kattı.

Howden Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Howden Türkiye, 2014 yılından beri Türkiye'de faaliyet gösteren ve reasürans ile ihtisas brokerliği konularında uzman olan Matrix Türkiye'yi satın aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Howden Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, Matrix Türkiye'nin yüzde 100'ünü satın aldıklarını ve bu satın almayla beraber Howden Türkiye'nin satış yelpazesinin genişleyeceğini belirtti.

Yılmaz, pazar lideri olma stratejileri doğrultusunda organik büyümeye devam ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Stratejik büyüme hedeflerimize ve girişimci kurum kültürümüze uyan, müşteri öncelikli ve önce insan felsefesini benimsemiş dinamik firmaları bünyemize katarak inorganik ve pazar lideri olma stratejimiz doğrultusunda da organik büyümeye devam edeceğiz. Türkiye'de 7 senedir başarılı bir şekilde faaliyet gösteren Matrix Türkiye'yi Howden ailesine katarak müşterilerimize ve iş ortaklarımıza çözüm odaklı yeni hizmet alanları açmış olduk. Türkiye'deki yapılanmamız doğrultusunda yatırımlarımızı sürdüreceğiz."

Howden Türkiye ile gerçekleştirdikleri iş birliğinden son derece memnun olduklarını belirten Howden Matrix Genel Müdürü Kadri Solmaz ise Howden ailesine katılarak, uluslararası uzmanlık, finansal güç ve global piyasalara erişim anlamında müşterilerine ekstra bir fırsat yaratacaklarını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Emin Horuz

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