Howden Türkiye'de önemli atamalar

Howden ACP'de üç yeni üst düzey atama gerçekleştirildi.

Howden Türkiye bünyesinde yer alan Howden ACP'de üç yeni üst düzey atama gerçekleştirildi. Howden ACP'de Genel Müdür olarak görev yapan Erdal Seferbay, Yönetici Ortak ve CEO olurken, Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Ercan Eryaşar atandı ve şirketin yeni Kıdemli Plasman Direktörü ise Hande Gönül Özgüler oldu.

Howden Sigorta ACP Yönetici Ortağı ve CEO'su, şirkette daha önce Genel Müdür görevini yürüten Erdal Seferbay oldu. Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığına Ercan Eryaşar atanırken, Kıdemli Plasman Direktörlüğü görevine Hande Gönül Özgüler getirildi.

Howden Türkiye Ortadoğu ve Afrika Bölge CEO'su Atınç Yılmaz, yeni görevlendirmeler ile ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; "Nisan 2018 tarihinde ACP Sigorta ve Reasürans Brokerliği'nin çoğunluk hissesini satın almamız ile başlayan süreçte, markamızı daha da güçlendirmek adına çalışmalarımız devam ediyor. Bu bağlamda, Howden Grup olarak yenilikçi çözümler üretmeye devam edeceğiz. Gerçekleşen atamaların şirketimize hayırlı olmasını diliyorum."

Erdal Seferbay kimdir?

İzmir merkezli Erna Sigorta'nın kurucusu ve sahibi iken 2015 yılında ACP'nin Erna'yı satın alması ile ACP'nin İzmir Bölge Müdürlüğü olarak hizmet vermeye devam etti. 2018 yılında Howden'ın ACP'nin çoğunluk hissesini alması ile kariyerini ACP'de Genel Müdür unvanı ile sürdüren Seferbay, aynı zamanda İzmir Ticaret Odası yönetim kurulu üyesidir.

Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ercan Eryaşar

Howden ACP'deki üst düzey atamalar Seferbay ile sınırlı kalmadı. Şirketin Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ercan Eryaşar getirildi. Trakya Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunu olan Eryaşar, iş hayatına Mapfre Sigorta'da Risk Yönetimi Mühendisi olarak başlayıp en son Ticari, Endüstriyel Sigortalar ve Oto Dışı Hasar Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulundu. Ercan Eryaşar'ın uzmanlık alanları arasında Mühendislik, Sorumluluk, Yangın, Reasürans, Özel Riskler ve Ticari Riskler bulunuyor.

Kıdemli Plasman Direktörü Hande Gönül Özgüler

Howden ACP'nin yeni Kıdemli Plasman Direktörü ise Hande Gönül Özgüler oldu. Işık Üniversitesi Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun olan Özgüler, yüksek lisansını Bilgi Üniversitesi İşletme Yönetimi üzerine tamamladı. İş hayatına Aren Medikal'de Aplikasyon Mühendisi olarak başlayıp, daha sonra uzun yıllar Ray Sigorta'da çalışan Özgüler, Oto Dışı Teknik Direktörü iken görevinden ayrıldı. Yangın, Mühendislik, Nakliyat, Sorumluluk, Havacılık, Kurumsal Özel Riskler ve Strateji Yönetimi konularında tecrübeye sahip Hande Gönül Özgüler, aynı zamanda Türkiye Sigortalar Birliği'nde Mühendislik Komitesi Üyeliği görevini üstlendi.

Kaynak: Bültenler