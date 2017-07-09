Houston Rockets, Harden'ın Sözleşmesini Uzattı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Houston Rockets, yıldız oyuncusu James Harden'ın sözleşmesini 4 yıl uzattığını duyurdu.



Houston Rockets Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcuyla 4 yıl daha devam edileceği bildirildi.



Kulüp, sözleşmenin detayları hakkında bilgi vermezken, ABD basını, Harden'a 4 yıl için 228 milyon dolar ödeneceğini öne sürdü.



Anlaşmanın duyurusunu yapan kulübün sahibi Leslie Alexander, Harden'daki çalışma etiği, kazanma arzusu ve tutkunun, 27 yaşındaki basketbolcuyu NBA tarihinin en iyilerinden birine dönüştürdüğünü kaydetti.



Harden ise takım arkadaşlarıyla daha çok çalışıp şampiyonluk için yarışacaklarını belirterek, "Houston benim evim." ifadesini kullandı.



ABD'li basketbolcu geçen sezon 29,1 sayı, 11,2 asist ve 8,1 ribauntluk performans sergilemişti.