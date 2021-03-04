Houston Rockets - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta?

NBA maçında bugün Houston Rockets - Brooklyn Nets maçı karşılaşmasıyla basketbol heyecanı devam ediyor. Basketbolseverler Houston Rockets - Brooklyn Nets maçı hangi kanalda, saat kaçta olacak? merak ediyor.

Dünya'nın ilgiyle takip ettiği NBA maçları, Türkiye'de büyük bir ilgiyle takip ediliyor. NBA maçında, Houston Rockets - Brooklyn Nets maçı gerçekleşecek. Peki, Houston Rockets - Brooklyn Nets hangi kanalda, saat kaçta olacak? sorusunun cevabı sizlerle!

HOUSTON ROCKETS - BROOKLYN NETS MAÇI HANGİ KANALDA?

NBA, Houston Rockets - Brooklyn Nets maçı, Houston'da Toyota Center'da oynanacak. Houston Rockets - Brooklyn Nets maçı, Bilyoner TV, S Sport ve S Sport Plus kanallarında canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca, Tivibu 73, D-Smart 78, Vodafone TV 11, Kablo TV 240, Turkcell TV+ 77 ve web üzerinden izlenebilmektedir.

HOUSTON ROCKETS - BROOKLYN NETS MAÇI SAAT KAÇTA OLACAK?

NBA heyecanında 4 Mart Perşembe günü oynanacak Houston Rockets - Brooklyn Nets maçı, Türkiye saatiyle 03.30'da başlayacak.