Houseparty'den 'hacklenmeyi ispatlayana' 1 milyon dolar ödül Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sonucu insanların eve kapanmasıyla popülerlik kazanan HouseParty uygulamada güvenlik açığını bulan ilk kişiye 1 milyon dolar verileceği vaadinde bulundu

Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın pek çok yerinde insanları evlerine kapanmasıyla popülerlik kazanan sosyal paylaşım platformu Houseparty, siber güvenlik eleştirilerinin hedefinde yer alırken, şirket iddiaları reddederek güvenlik açığını kanıtlayan kişiye 1 milyon dolar verileceğini bildirdi. Cep telefonlarına indirilen uygulama ile kullanıcılara aynı anda çoklu oyun ve görüntülü konuşma imkanı tanıyan Houseparty, koronavirüs salgını nedeniyle evde kalan insanlar tarafından büyük ilgi gördü. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com