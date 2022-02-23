House Flipper 2, önümüzdeki sene çıkış yapacak

Tek başınıza koca bir evi tek başınıza çekip çevirdiğiniz, tadilatından tasarımına kadar her şeyiyle sizin uğraştığınız bir simülasyonu oyunu House Flipper'ın ikinci oyunu House Flipper 2'den fragman yayınlandı.

House Flipper'ın dört yıllık aktif geliştirilmesinden, dünyanın dört bir yanından 3 milyondan fazla oyuncuyuya ulaşan House Flipper'ın yeni oyunu House Flipper 2, sinematik fragman ile duyuruldu.

House Flipper geliştiricilerinin Steam'de paylaştığı haberile House Flipper 2'nin yolda olduğunu bildirdi.

"House Flipper'ı bir süre önce piyasaya sürdük ve bu topluluğu oluşturalı neredeyse dört yıl olduğunu hâlâ işlemeye çalışıyoruz. Oyun geliştirme, yapması zor bir iştir - sizler beğeneceğinizi umarak ürünü yaratmak için saatler harcıyoruz - ve siz her zaman yapıyorsunuz. Aldığımız desteğin miktarını anlamak zor, bu yüzden House Flipper'ı kendi franchise'ımıza dönüştürmeye karar verdik.

House Flipper'ı geliştirmeye devam edeceğiz, böylece gelecek DLC'leri ve içerik güncellemelerini bekleyebilirsiniz; ancak, sayısız maceramızın başlangıcından bu yana çok şey öğrendik ve bu deneyimi daha da iyi bir şey yapmak için kullanmak istiyoruz." sözlerine yer verdi.

HOUSE FLIPPER 2 FRAGMAN