House Flipper 2 Duyuruldu

Ev tasarımı simülasyonu olarak tanımlayabileceğimiz House Flipper oyununun ikincisi yolda. Türkiye'deki yayıncılar da dahil olmak üzere Twitch gibi platformlarda oldukça popüler hale gelen ve kısa sürede çok sayıda oyuncuya sahip olan simülasyonun yeni oyunundan 1 dakikalık bir teaser geldi.

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House Flipper'da yaptığımız iş basitçe; bazı evleri satın almak, harabe halde olan bu çirkin yapıların tadilatının üstesinden gelerek yaşanabilir bir hale getirdikten sonra en güzel şekilde tasarlayıp satmak ve kar elde ederek şirketimizi büyütmek. Kalorifer peteği değişmekten priz takmaya kadar pek çok işin üstesinden gelerek şirketimizi büyütüyor ve böylece daha değerli evleri satın alabiliyoruz. Oyunu uzun süre oynanabilir kılan ise elimizdeki tasarım seçeneklerinin epey çeşitli olması diyebiliriz. Bunun yanında bir kısmı ücretsiz olmak üzere yayımlanan DLC'ler de oyunun sürekliliğini arttıran unsurlardan.

1 dakikalık teaser'ı aşağıdan izleyebilirsiniz

House Flipper 2, 2023 Yılında Çıkış Yapacak

Yayımlanan fragmanın sonunda oyunun çıkış yapacağı yılı öğrenmiş olduk. 2023 yılında oyuncuyla buluşacak olan House Flipper 2 hakkında bilgimiz henüz çok sınırlı. Yapımcılar yeni oyunda daha fazla çeşitliliğin, seçeneğin olacağını söylemiş olsa da tatmin edici bir bilgilendirilme yapıldı.

House Flipper 2, 2023 yılında çıkış yapacak. Oyunun hangi platformlar için geliştirildiği ise henüz belli değil. Oyun hakkında yeni detayların ilerleyen zamanlarda oyuncularla paylaşılacağı belirtildi.

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