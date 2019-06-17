Houdini numarası yapmak isteyen Hint sihirbaz nehirde kayboldu

Hindistan'da bir sihirbaz, bu alanın en ünlü isimlerinden Harry Houdini'nin dünyaya tanıttığı, zincirli olarak suya atlama ve kurtulma numarasını yaparken ortadan kayboldu.

Chanchal Lahiri isimli sihirbazın öldüğünden endişe ediliyor.

Lahiri'nin Batı Bengal eyaletindeki Hooghly Nehri'nde gerçekleştireceği sihirbazlık numarasını izlemek için çok sayıda kişi toplanmıştı.

Ancak suya zincirli olarak bir bot üzerinden bırakılan sihirbaz, sonrasında su yüzüne çıkamadı.

Üzerinde altı kilit bulunan zincirle kaybolan Lahirinin bulunabilmesi için polis ve dalgıçların yaptığı aramalar sonuç vermedi.

Hindustan Times gazetesine konuşan polislerden biri, Lahiri'nin cesedi bulunana kadar ölü ilan edilmeyebileceğini söyledi.

'Eğer doğru yaparsan bu sihirdir'

Jayant Shaw isimli bir yerel gazete fotoğrafçısı da Lahiri'yi izlemek için görevliydi ve denemesine başlamadan önce de ona soru sorabildi.

Shaw aralarındaki o konuşmayı, "Ona neden hayatını sihir için riske attığını sordum", "O da bana tebessüm ederek yanıt verdi; 'Eğer doğru yaparsan bu sihirdir, eğer yapamayacak olursan ise trajedidir" dedi.

Gazeteci, Sihirbaz Lahiri'nin kendisine bu numarayı, "sihire olan ilgiyi yeniden canlandırmak" için yaptığını söylediğini de aktardı.

Bu Lahiri'nin su altında benzer bir numarayı ilk kez deneyişi değildi.

Hint sihirbaz, 20 yıl önce, cam kafeste suya indirilmiş ve kurtulmayı başarmıştı.