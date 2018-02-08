Hotspot Shield'de Sızdıran Açık!

Popüler VPN sağlayıcısı Hotspot Shield, konumunuzu ortaya çıkartabilen bir güvenlik açığıyla yine sıkıntılı günler geçiriyor.

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Güvenlik araştırmacısı Paulos Yibelo'nun keşfettiği sorun, kullanıcının bulunduğu ülkeyi, Wi- Fi ağ adını ve bazı hassas bilgileri açığa çıkarabiliyor. Yibelo'ya göre bu bilgiyi kullanan üçüncü partiler, kullanıcının tam olarak nerede bulunduğunu keşfedebilirler. İddiaya göre bazı durumlarda kullanıcının gerçek IP adresini belirlemek de mümkün olabiliyor.

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Amacı kullanıcıları daha güvenli hale getirmek ve internette iz bırakmamanızı sağlamak olan bir VPN hizmetinin böyle bir güvenlik açığı içermesi, elbette sağlayıcı için utanç verici bir durum. Sorunun var olduğu, ZDNet tarafından da bağımsız olarak doğrulanmış bulunuyor.

Nasıl bir önlem almalı?

OpenVPN'in CEO'su Francis Dinha, kullanıcılara "sadece giden bağlantılara ve oturumlara izin veren VPN'ler" bulmalarını öneriyor. Dinha, cihaza proxy sunucusu kuran VPN hizmetlerinden uzak durmanızı tavsiye ediyor, çünkü proxy'ler gelen bağlantılara ve oturumlara izin veriyorlar. Gelen bağlantılar ise cihazınıza erişim sağlamakta kullanılabiliyor.

Hotspot Shield, kullanıcı verilerini sakladığı ve bu verileri daha iyi reklam sunmak için kullandığı için geçen yaz aylarında da gündeme oturmuştu.