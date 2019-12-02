Hotelya’dan Balkanlar çıkarması

02.12.2019 13:20 | Son Güncelleme: 02.12.2019 13:20

Hareketli ve sabit mobilya ürünlerinde beş yıldızlı otel projeleri yoğun olmak üzere AVM, hastane, restoran, ofis, kafe ve mağaza projeleri için üretim gerçekleştiren Hotelya, Saraybosna'nın en önemli projelerinden Rotana by Bosmal Arjaan Hotel'in oda, genel mekan ve cafesinin mobilyalarını üretti.