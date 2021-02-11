"HotelEquipment" ve "FoodProduct" fuarları, kapılarını 16 Mart'ta Antalya'da açacak

Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (HotelEquipment) ile Uluslararası Gıda ve İçecek (FoodProduct) ihtisas fuarları, 16-19 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek.

Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları (HotelEquipment) ile Uluslararası Gıda ve İçecek (FoodProduct) ihtisas fuarları, 16-19 Mart'ta Antalya'da düzenlenecek.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Erkan Yağcı, yaptığı yazılı açıklamada, ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 450'nin üzerinde katılımcıyla gerçekleştirilecek fuarlara, yurt içinden ve 45 ülkeden 45 binin üzerinde profesyonel ziyaretçi beklendiğini bildirdi.

ANFAŞ Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezinde, Antalya'nın uluslararası boyutta fuar organizasyonlarının yapılabildiğini belirten Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

"Sektör profesyonellerini ve tedarikçi firmaları bir araya getiren FoodProduct ve HotelEquipment özellikle konaklama sektörünü yakından ilgilendiren firmaların buluşmasını sağlayarak misafirlerimize en iyi ürün ve hizmeti sunmamızı sağlıyor. Piyasa ve ürün analizlerini yapabildiğimiz bu organizasyonlar, turizm hareketlerine de önemli katkılar sunuyor."

Yağcı, sektör olarak bu yıl da fuarları desteklemeyi ve bunların daha da gelişmesi için iş birliğini sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hatice Özdemir Tosun