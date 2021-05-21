Hot Wheels Unleashed için oynanış fragmanı yayınlandı!
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Hot Wheels Unleashed için oynanış fragmanı yayınlandı!

Hot Wheels Unleashed için oynanış fragmanı yayınlandı!
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Geliştirici Milestone, arcade araba yarış oynu Hot Wheels Unleashed için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı. Hot Wheels Unleashed ne zaman çıkış yapacak? İşte detaylar!

İtalya merkezli oyun şirketi Milestone'nun geliştiriciliğini ve yayıncılığını yaptığı aksiyon yarış oyunu Hot Wheels Unleashed için yeni bir oynanış fragmanı yayınlandı.

Kütüphane, sınıf ve kimya laboratuvarı olmak üzere üç ana alanı kapsayan üniversite haritası ve oyunda yer alacak 60'tan fazla araçtan yedi tanesi (Street Wiener, Total Disposal, Power Rocket, Skull Crusher, Tanknator, Winning Formula ve Exotique) gösteriliyor.

Hot Wheels Unleashed 30 Eylül 2021 tarihinde, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Switch ve PC (Steam) için çıkış yapacak.

HOT WHEELS UNLEASHED OYNANIŞ FRAGMANI


Video Kaynak: Gematsu

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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