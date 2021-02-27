Hot Wheels Unleashed duyuruldu

Geliştirici Milestone, araba yarışı oyunu Hot Wheels Unleashed'i duyurdu. 30 Eylül'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch ve için çıkış yapacağı duyuruldu.

Hot Wheels Unleashed Tanıtım Yazısı

KOLEKSİYONCU MUSUN YOKSA SANATÇI MI? İKİSİ DE

En efsane ve en çok aranan Hot Wheels™ araçları seni bekliyor. Bu araçları tam gaz yarıştırmaya hazır ol!Özel üniforma düzenleyiciyle kişiliğini yansıt ve kalabalığın arasında öne çık.

HER ZAMAN İŞ BAŞINDA

Harika yarışlarda mücadele ederek yeteneklerini göster ve saf eğlenceye hazır ol! Drift at, turboyu doldur ve kendini olağanüstü döngülere bırak ama dikkatli ol! Çok yavaş olursan yer çekimi, üzerine düşeni yapar.

Zorluk ne kadar fazlaysa zafer de o kadar büyük olur.

2 kişilik bölünmüş ekran modunda arkadaşlarınla yan yana yarış ya da çevrimiçi mücadelelerde 12 taneye kadar rakiple karşılaş.

PİSTİNİN ŞEKLİNİ ORTAYA KOY

Yarışlarına ev sahipliği yapmayı bekleyen, kendine has özelliklere sahip devasa interaktif ortamlarda her nesne, pistin ayrılmaz bir parçası olabilir.

Şu ana kadarki en heyecan verici pist düzenleyici ile yaratıcılığını serbest bırak! Çevrendekilerden yararlanarak pistini yap ve yarış pistinin içinde ve dışında harika bir düzen kur. Efsane "turuncu parçayı" büküp esnet; döngüler, özel takviyeler, engeller ve özel unsurlar ekleyerek yarışların için inanılmaz bir eğlence parkı yarat.

Yarattığın en çılgın eserleri çevrimiçi paylaş ve diğer oyuncuların yaptıklarını dene.

KENDİ DÜNYANDA YARIŞ

Kendi odanı, maceran sırasında toplayacağın bir sürü unsurla döşe ve orada en heyecan verici yarışlara ev sahipliği yap.

Hot Wheels Unleashed Sistem Gereksinimleri

MİNİMUM Açıklaması

Kaynak: Playerbros