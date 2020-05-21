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Hosting firması desteğiyle dakikalar içinde web sitesi sahibi olun

hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, web sitesi kurmanın çok meşakkatli ve zor gibi görünse de hosting firması desteği ile üç aşamada dakikalar içerisinde bir sitenin hazır hale getirilebileceğini kaydetti.

Hosting firması desteğiyle dakikalar içinde web sitesi sahibi olun
21.05.2020 10:55 | Son Güncelleme: 21.05.2020 10:55

hizhosting.com Genel Müdürü Caner Çakı, web sitesi kurmanın çok meşakkatli ve zor gibi görünse de hosting firması desteği ile üç aşamada dakikalar içerisinde bir sitenin hazır hale getirilebileceğini kaydetti.

Çakı, site kurma işlemini gerçekleştirmeden önce yapılması gerekenlerin başında kurulacak olan site ile ilgili araştırma yapmak ve uygun olan site içeriğine karar verip ona göre bir yol izlemek gerektiğini ifade etti. Çakı, bir kişinin web sitesi kurmak için web tasarımcı veya profesyonel kodlayıcı olmasına gerek olmadığını ifade ederek, "Site kurmak isteyen bir kişinin programlama bilgisi ne olursa olsun site kurma sürecini kolaylaştırıp herkese erişilebilir hale getirebilen bir sistemin olduğunu bilmeleri gerekiyor. Hizhosting.com olarak web sitesi kurmak isteyenlere her konuda destek oluyoruz. Kullanıcılar bize başvurdukları taktirde interten (bileşik) sitelerini hiçbir yazılım bilgisine sahip olmadan kurma şansı yakalıyor. Örnek olarak 400'ün üzeri hazır temamız var ve bu hazır temalar içinden birini seçip üzerinde oynamalar yapıp site kurabilme ayrıcalığına da sahip oluyorlar. Modern ve önceden tasarlanmış şablon ve temalarını kullanarak kolaylıkla profesyonel bir site sahibi olacaklar. Öncelikle ne tür bir site oluşturmak istiyorsunuz? Kişisel bir sitenin daha sade ve basit bir tasarımı olabilir, ama online mağazalar farklı strateji ve kaynak grupları gerektirir. Bu kararlar bakımından size yardımcı olmak ve en iyi kararı vermenize yönelik ipuçları sunmak için firmanın profesyonel ekipleri sizlerle toplantılar yaparak nasıl bir siteye sahip olmanız gerektiği ile ilgili fikirler sunacaktır" dedi.

"İnternet sitenizi dilediğiniz gibi kendiniz kolayca tasarlayın"

Hosting firması desteği ile üç aşamada ve dakikalar içerisinde bir internet sitesinin kurulabileceğini dile getiren Çakı, "Karar aşamasının ardından yalnızca dakikalar içinde siteniz hazır hale gelecek ve yine aynı ekip tarafından sitenizin yönetim ve kullanımı ile ilgili bilgiler aktarılacaktır. Seçtiğiniz şablona göre de site içerisindeki bütün yönetim ve kontrol sizde olacak. Bir hosting firması desteği alarak internet sitesine sahip olmak aslında 3 aşamada ve dakikalar içerisinde gerçekleşmiş oluyor. ilk olarak yüzlerce farklı ve profesyonel şablon arasından kendinize en uygun olanı ücretsiz olarak seçin, seçtiğiniz şablon ile internet sitenizi dilediğiniz gibi kendiniz kolayca tasarlayın, hızlı ve kolay şekilde tasarladığınız internet sitenizi hemen yayınlayın" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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