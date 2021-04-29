Host ne demek?

Zoom, hem bilgisayar, hem mobil cihazlarda kullanılan ve son dönemlerde popülerliği artan bir sesli ve görüntülü sohbet uygulamasıdır. Özellikle uzaktan eğitim, yüzlerce kişinin katıldığı toplantılar düzenlemek için çözüm sunan ve üstelik erişilebilir bir platformdur. Zoom'da bulunan host ne demek?

HOST NE DEMEK?

Video Host: Yönetici kişinin videosunun açık veya kapalı olacağını belirler.

Diğer Zoom terimleri:

Personal Meeting ID: Pro hesabınız varsa bu Numara değiştirilebilir.

Require Meeting Password: Bu alana toplantı odanız için şifre yazılıdır ve bunu değiştirebilirsiniz. Zoom 5 Nisan itibarıyla Oda şifresi koymayı zorunlu hale getirmiştir.

Video Participants: katılımcıların videosunun açık veya kapalı olacağını belirler.

Liste kutusu: Burada Hangi ses kaynağıyla bağlantı kurulacağı belirlenir Bilgisayar Ses kartı, Telefon Ses kartı, üçüncü parti bir ses veya varsayılan şekilde gelen bilgisayar ve telefon bir arada seçenekleri vardır.

Dialing From: Zoomun çoğu kişi tarafından bilinmeyen bir özelliği de telefon kullanılarak da bağlantı kurulabilmesidir. Her ülke için tanımlı telefon numaraları vardır ve bu numara aranıp verilen Toplantı numarası ve şifresi girildikten sonra kareye basılarak toplantı odalarına bağlanılabilir. İşte burada davet mesajında gösterilecek ülkeler seçilebilir. Türkiye'de telefon kullanılan ülkeler arasındadır.

Enable Waiting Room: Bu onay kutusu işaretlenirse, Katılımcılar siz onları kabul edene kadar bir bekleme odasında bekletilir. Siz dilediğiniz katılımcıyı daha sonra odaya alabilirsiniz. Belirli grup çalışmaları yapılırken faydalı olabilir.

Enable Join Before Host: Bu da katılımcıların siz odaya gelmeden odaya girip giremeyeceklerini belirler. Eğer işareti kaldırırsanız katılımcılar sizden önce odaya giremez.

Mute Participants on Entry: Bu ayar oldukça önemlidir. İşaretlenirse Katılımcılar odaya geldiklerinde sesleri kapalıdır. Böylece ses açık yaşanan kazaların önüne geçilmiş olur. Katılımcıların kendi seslerini açıp açmama izni başka bir ayar yerinde olduğundan onu sonra anlatacağım.

Only Authenticated Users Can Join: Zoom içinde üye olmasanız bile size gönderilen bir davet bağlantısına tıklayıp zoom ile odalara girebilirsiniz. Ancak bu onay kutusu işaretlenirse Zoom üyesi olmayanlar odanıza giremez.

Automatically Record Meeting: Toplantı sahibi olarak isterseniz toplantınızı başladığınız an otomatik olarak kaydedebilirsiniz.