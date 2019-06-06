Hoşgörü şehrinde bayram bereketi

Farklı etnik yapıların bir arada yüzyıllarca yaşadığı ve birçok medeniyetin izlerini bünyesinde barındıran Mardin, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla çok sayıda ziyaretçi ağırlıyor.

Tarihi camileri, kiliseleri, çarşıları ve evleriyle ilgi çeken Mardin'e gelen ziyaretçiler, Kasımiye Medresesi, Zinciriye Medresesi, Deyrulzafaran Manastırı gibi tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Otellerde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığı kentte, bazı ziyaretçiler çevre illerde konaklamak zorunda kaldı.

"Özellikle turlar rağbet görüyor"

Misafirlerin ziyaret ettiği yapıların başında gelen tarihi Kasımiye Medresesi sorumlusu Hazbi Bulut, AA muhabirine, bayram tatilinin başlamasıyla yoğun bir turist hareketliliği yaşadıklarını söyledi. Son yılların en hareketli dönemini geçirdiklerini aktaran Bulut, bunun memnuniyet verici olduğunu belirtti. Bulut, "Günde en az 3 bin yerli ve yabancı turist ağırladık. İzdiham oluşuyor. Sabah erken saatlerde başlayan ziyaretler geç saatlere kadar sürüyor. Özellikle turlar rağbet görüyor. Mardin'e gelen mutlaka Kasımiye Medresesi'ni görmeden de gitmiyor." dedi.

Eskişehir'den kente gezi grubu getiren Fatma Güldür de Mardin'i çok sevdiklerini, daha önce bireysel, ardından küçük bir grupla şimdi de kalabalık bir turla kente geldiklerini dile getirdi.

Bayram tatilini Mardin'de geçiren Mehmet Canayakın ise ilk kez geldiği Mardin'e hayran kaldığını anlattı. Mardin'de kültürlerin iç içe harmanlandığını, güzel bir mozaik oluştuğunu aktaran Canayakın, medreselerden, manastırlara camilerden kiliselere kadar birçok yapıyı gezme fırsatı bulduklarını vurguladı. Canayakın, "Bayramda memlekete gitmedim buraya geldim, keyif aldım. Medrese olsun, manastır olsun, eski yapılar çok güzel, tavsiye edeceğim arkadaşlarıma. Umarım buradaki huzur böyle devam eder." diye konuştu.

"Bizi büyüledi, çok güzel bir şehir"

Isparta'dan ailesiyle gelen Ramazan Kayralı da tarihi yapıları, insanların sıcaklığıyla ve bir arada yaşama kültürüyle kentin herkesin görmesi gereken yerlerin başında geldiğine işaret etti. Turistlerin kente yoğun ilgi gösterdiğini anlatan Kayralı, Mardin'in bu ilgiyi hak ettiğini bildirdi.

Gurbet Kayralı ise tatili tarih, kültür ve hoşgörüyle ön plana çıkan Mardin'de geçirdiğini dile getirerek şunları söyledi:

"Medreseleri, sokakları, çarşıları çok otantik ve güzel, ilgi çekiyor. Bizi büyüledi, çok güzel bir şehir. Özellikle geceleri çok güzel oluyor, rengi, görüntüsü, sokak ışıklandırması çok güzel. Beklentilerimizi daha fazla karşıladı, bu kadar beklemiyorduk. Buraya geldiğimiz için çok memnunuz. Herkesin görmesi gereken bir şehir."

Kaynak: AA