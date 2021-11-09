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Hoşgeldin Kupası Dart Etkinliği

HOŞGELDİNİZ KUPASI 5. ETKİNLİK DART TURNUVASI Salon : Merkez Kampüs Spor Merkezi Katılımcılar : Tüm öğrenciler Tarih : 17. 11. 2021 ÇARŞAMBA Saat : TÜM GÜN Ödül : En yüksek puanlı 10 kişiye madalya verilecektir. * Herhangi bir saatte salonda bulunmanız yeterlidir. * Etkinliğimiz pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi ve İletişim 0 312 233 1572/ 1570 Spor İşleri Şube Müdürlüğü

Duyuru Ekleme Tarihi : 09. 11. 2021 11: 40

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