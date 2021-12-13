ANKARA (Habermetre) - Araştırma Merkezleri

HOŞ GELİŞLER OLA

Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 102. Yılı Anısına, 27 Aralık 2021 Pazartesi günü Hazırlık Okulu Ortak Alan'da saat 12. 00'da, Merkez Kampüs Ortak Alan'da da saat 13. 00'da, "Hoş Gelişler Ola" adlı dans gösterisi düzenlenecektir. Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Deniz Kantar ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Kubilay Karaduman'ın Zeybek Halk Oyunu Gösterisi; Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencimiz Selinay Tan'ın da Azerbaycan Halk Dansı Gösterisi gerçekleştireceği etkinliğe tüm öğrencilerimiz ile Akademik ve İdari Personelimizi bekliyoruz.

Duyuru Ekleme Tarihi : 09. 12. 2021 13: 01

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