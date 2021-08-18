HOŞ GELDİNİZ ZİYARETLERİNDE ADRES KİRAZLIDERE MAHALLESİ

HOŞ GELDİNİZ ZİYARETLERİNDE ADRES KİRAZLIDERE MAHALLESİÇekmeköy'e Hoş Geldiniz ve Çekmeköy'e Hoş Geldin Bebek projeleri kapsamında ziyaretler devam ediyorHer hafta düzenli olarak gerçekleşen ilçemize hoş geldiniz, ev, esnaf ve mahalle ziyaretlerinde adres Kirazlıdere Mahallesi'ydi.

HOŞ GELDİNİZ ZİYARETLERİNDE ADRES KİRAZLIDERE MAHALLESİ

Çekmeköy'e Hoş Geldiniz ve Çekmeköy'e Hoş Geldin Bebek projeleri kapsamında ziyaretler devam ediyor

Her hafta düzenli olarak gerçekleşen ilçemize hoş geldiniz, ev, esnaf ve mahalle ziyaretlerinde adres Kirazlıdere Mahallesi'ydi. Başkan Poyraz; ilçeye yeni taşınan Özsoy ve Kahramanoğlu ailelerine ilçemize hoş geldiniz derken, Er ve Dağlı ailelerini de yeni doğan bebekleri için tebrik etti.

Hoş Geldin Bebek ziyaretinde sürpriz

Gerçekleşen ziyaretlerde bir de sürprizi yaşandı. Er Ailesi'nin dünyaya gözlerini açan evlatlarının adının Ahmet Poyraz olması ilginç bir an oluşturdu. Başkan Poyraz er ailesinin yeni ferdine hayırlı uzun ömürler diledi.

Kaynak: Habermetre