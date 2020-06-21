'Hoş geldin minik Arabanlı' projesi hayata geçirildi Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan 'Hoş geldin minik Arabanlı' projesi hayata geçirildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde kaymakamlık tarafından hazırlanan 'Hoş geldin minik Arabanlı' projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçları kaymakamlık tarafından karşılanacak.

Projenin ekonomik olarak desteklenmesi gereken aileleri ve ilk çocuğu olan anne babaları kapsadığını belirten Kaymakam Abdulhamit Mutlu, bebeklerin her türlü ihtiyaçlarının proje ile karşılandığını söyledi. Mutlu, hazırlanan projenin içerinde ise, çocuk beşiği, çocuk yürüteci, zıbın takımları ve çamaşır, bez gibi ana ihtiyaçlardan, mama kaşığı, krem çeşitleri, tırnak makası gibi en küçük ihtiyaçlara hazırlandığını belirterek, "Projemiz kapsamında ilçemizde her ay yenidünyaya gelmiş minik Arabanlı bebeklerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır. Arabanlı çocuk sahibi olacak olan anne ve baba adayları Araban Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğümüze doğumdan en az 1 ay önce başvurmaları gerekmektedir. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerimizdeki 8 yeni doğan bebeklerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılanmasıyla birlikte ailelerimizin de yüzlerini güldürdüğümüz projemizle yeni doğan bebeklerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyoruz" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA